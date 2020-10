Franco Locatelli dice che siamo ancora lontani dall’ipotesi di un lockdown generale (Di sabato 24 ottobre 2020) Nelle ultime ore si è tornati a parlare di un probabile – ma per ora non confermato – nuovo Dpcm che sarà presentato entro la serata di domenica 25 ottobre dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si parla dell’ipotesi di un coprifuoco nazionale (alcune testate riportano l’orario delle 18, altri le 20), della chiusura delle piscine, della serrata dei centri commerciali nel weekend. In attesa di avere conferme da Palazzo Chigi, sembra essere esclusa l’ipotesi di un nuovo lockdown generale sulla falsariga di quello avvenuto nel mese di marzo. LEGGI ANCHE > Paola De Micheli a Otto e Mezzo: «Non ci sarà un lockdown nazionale» E questa tendenza la indica anche Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 ottobre 2020) Nelle ultime ore si è tornati a parlare di un probabile – ma per ora non confermato – nuovo Dpcm che sarà presentato entro la serata di domenica 25 ottobre dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si parla dell’ipotesi di un coprifuoco nazionale (alcune testate riportano l’orario delle 18, altri le 20), della chiusura delle piscine, della serrata dei centri commerciali nel weekend. In attesa di avere conferme da Palazzo Chigi, sembra essere esclusa l’ipotesi di un nuovosulla falsariga di quello avvenuto nel mese di marzo. LEGGI ANCHE > Paola De Micheli a Otto e Mezzo: «Non ci sarà unnazionale» E questa tendenza la indica anche, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e ...

