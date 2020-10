Firewall - Accesso negato: quando Harrison Ford scomparve dal set (Di sabato 24 ottobre 2020) Il regista di Firewall - Accesso negato, i cameraman e la troupe hanno cercato Harrison Ford per ore non riuscendo a trovare l'attore da nessuna parte. Durante le riprese di Firewall - Accesso negato, che si stavano svolgendo all'Aeroporto Internazionale di Vancouver, il regista, i cameraman, la troupe e l'intero set cinematografico erano pronti per Harrison Ford ma nessuno riusciva a trovare l'attore da nessuna parte. Gli assistenti alla regia andarono freneticamente in giro per il set, tentando di spronare tutta la troupe a cercare la superstar americana. Passarono circa due ore: la troupe setacciò tutta la zona, il regista chiamò i familiari di Ford e gli assistenti iniziarono a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020) Il regista di, i cameraman e la troupe hanno cercatoper ore non riuscendo a trovare l'attore da nessuna parte. Durante le riprese di, che si stavano svolgendo all'Aeroporto Internazionale di Vancouver, il regista, i cameraman, la troupe e l'intero set cinematografico erano pronti perma nessuno riusciva a trovare l'attore da nessuna parte. Gli assistenti alla regia andarono freneticamente in giro per il set, tentando di spronare tutta la troupe a cercare la superstar americana. Passarono circa due ore: la troupe setacciò tutta la zona, il regista chiamò i familiari die gli assistenti iniziarono a ...

