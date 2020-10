Epatite C: una promettente scoperta per curarla (Di sabato 24 ottobre 2020) Un’interessante scoperta potrebbe portare allo sviluppo di un nuovo promettente farmaco in grado di curare meglio l’Epatite C Il team del professor Terence Ndonyi Bukong, in collaborazione con il professor Patrick Labonté, hanno scoperto un potenziale bersaglio terapeutico per l’Epatite C. Hanno scovato un’importante proteina coinvolta nei processi essenziali per sviluppo e la progressione di questa patologia virale. Questa promettente scoperta potrebbe portare a migliori trattamenti per la malattia, che uccide circa 500.000 persone ogni anno. Epatite C: maestra del travestimento Normalmente, il sistema immunitario ha bisogno di riconoscere un virus per attaccarlo e prevenire l’infezione. Il sistema, detto antigene-anticorpo, ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 ottobre 2020) Un’interessantepotrebbe portare allo sviluppo di un nuovofarmaco in grado di curare meglio l’C Il team del professor Terence Ndonyi Bukong, in collaborazione con il professor Patrick Labonté, hanno scoperto un potenziale bersaglio terapeutico per l’C. Hanno scovato un’importante proteina coinvolta nei processi essenziali per sviluppo e la progressione di questa patologia virale. Questapotrebbe portare a migliori trattamenti per la malattia, che uccide circa 500.000 persone ogni anno.C: maestra del travestimento Normalmente, il sistema immunitario ha bisogno di riconoscere un virus per attaccarlo e prevenire l’infezione. Il sistema, detto antigene-anticorpo, ...

