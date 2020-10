Di Battista: «Mai in coalizione col Pd». E i vertici M5S s’infuriano: «Pensa ai contagi, che è meglio» (Di sabato 24 ottobre 2020) Nervi sempre più tesi nel M5S. Alessandro Di Battista, con le sue esternazioni su alleanze e doppio mandato, ha creato nuove fratture. Nelle anticipazioni del nuovo libro di Bruno Vespa, l’ex deputato grillino esclude l’ipotesi scissione. Ma blinda il limite dei due mandati definendolo una regola “fondativa” del e minaccia di abbandonare il Movimento qualora quest’ultima bandiera dovesse essere ammainata. Da Dibba parte anche un nuovo affondo nei confronti dell’alleanza col Pd. «Se andassimo in coalizione coi dem prenderemmo l’8%», dice. Di Battista fa esplodere la bomba Molti esponenti dei Cinquestelle non gradiscono. «Mentre si rischia il lockdown questo parla di mandati e candidature…”, sentenzia un ministro pentastellato di primo piano in una chat, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 ottobre 2020) Nervi sempre più tesi nel M5S. Alessandro Di, con le sue esternazioni su alleanze e doppio mandato, ha creato nuove fratture. Nelle anticipazioni del nuovo libro di Bruno Vespa, l’ex deputato grillino esclude l’ipotesi scissione. Ma blinda il limite dei due mandati definendolo una regola “fondativa” del e minaccia di abbandonare il Movimento qualora quest’ultima bandiera dovesse essere ammainata. Da Dibba parte anche un nuovo affondo nei confronti dell’alleanza col Pd. «Se andassimo incoi dem prenderemmo l’8%», dice. Difa esplodere la bomba Molti esponenti dei Cinquestelle non gradiscono. «Mentre si rischia il lockdown questo parla di mandati e candidature…”, sentenzia un ministro pentastellato di primo piano in una chat, ...

SecolodItalia1 : Di Battista: «Mai in coalizione col Pd». E i vertici M5S s’infuriano: «Pensa ai contagi, che è meglio»… - tizziviola : RT @fenice_risorta: Che pal*e sta faccia da ebete, vado via vado via, ma non lo fa mai?????? - fammiunesempio : RT @fenice_risorta: Che pal*e sta faccia da ebete, vado via vado via, ma non lo fa mai?????? - GiancarloGarci6 : RT @carlakak: Tutto il peso e la credibilità di Ale Di Battista in favore di VIRGINIA RAGGI: 'Ha fatto un lavoro incredibile, eccezionale,… - clamezze : RT @GianfrancoFeeni: Gandhi era per la non violenza solo perché non ha mai sentito parlare Alessandro di Battista -