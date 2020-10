Coronavirus nato in laboratorio a Wuhan? "Misure di sicurezza rafforzate in Cina". Conferma indiretta, cos'è successo a gennaio (Di sabato 24 ottobre 2020) Evitare un nuovo "caso Wuhan". La Cina ha varato una nuova legge sulla biosicurezza "per tutelare la sicurezza sanitaria nazionale", spiega il Giornale. In altre parole, garantire controlli più rigidi sui laboratori di microbiologia e sugli istituti medici in cui si studiano i virus come il Sars.-CoV-2 che dallo scorso gennaio ha prima messo in ginocchio la regione dell'Hubei e poi, soprattutto, devastato il mondo trasformandosi nella pandemia di Coronavirus che ancora blocca il globo. La nuova legge sembra paradossalmente Confermare le voci, mai Confermate né da organismi scientici ufficiali né tantomeno dalle autorità di Pechino, relative al fatto che il virus sia stato "creato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Evitare un nuovo "caso". Laha varato una nuova legge sulla bio"per tutelare lasanitaria nazionale", spiega il Giornale. In altre parole, garantire controlli più rigidi sui laboratori di microbiologia e sugli istituti medici in cui si studiano i virus come il Sars.-CoV-2 che dallo scorsoha prima messo in ginocchio la regione dell'Hubei e poi, soprattutto, devastato il mondo trasformandosi nella pandemia diche ancora blocca il globo. La nuova legge sembra paradossalmentere le voci, maite né da organismi scientici ufficiali né tantomeno dalle autorità di Pechino, relative al fatto che il virus sia stato "creato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nato Coronavirus, il «piano Crisanti» poteva evitare la seconda ondata ma il Governo non lo ha attuato Il Sole 24 ORE Wuhan, "coronavirus nato in laboratorio". Rafforzate le misure di sicurezza in Cina: una conferma indiretta, cos'è accaduto a gennaio

CoV-2 che dallo scorso gennaio ha prima messo in ginocchio la regione dell'Hubei e poi, soprattutto, devastato il mondo trasformandosi nella pandemia di coronavirus che ancora blocca il globo. La ...

Coronavirus sempre più minaccioso, salgono i contagi. Conte valuta nuove misure: verso Dpcm nel week end

Le ulteriori misure restrittive dovrebbero arrivare nel week end. Ormai la direzione – come sottolineano diversi ministri – e’ quella. Tra le ipotesi sul tavolo una stretta sugli spostamenti, il copri ...

