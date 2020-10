Coronavirus, in quali regioni potrebbe chiudere tutto (Di sabato 24 ottobre 2020) Covid: rischio di lockdown in 8 regioni. L'Iss: "Sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite" Covid: alto rischio di lockdown per 8 regioni e 1 provincia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Covid: rischio di lockdown in 8. L'Iss: "Sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite" Covid: alto rischio di lockdown per 8e 1 provincia su Notizie.it.

fanpage : Sono 1.049 i posti occupati da malati Covid in terapia intensiva in tutta Italia. In 7 regioni il sistema sarebbe g… - StefanoSamma7 : RT @you_trend: ?? Spesso si sente parlare di crescita esponenziale e lineare del contagio ? Cosa significa? Quali sono le differenti implic… - _Fra_Spa : RT @you_trend: ?? Spesso si sente parlare di crescita esponenziale e lineare del contagio ? Cosa significa? Quali sono le differenti implic… - identit12 : RT @you_trend: ?? Spesso si sente parlare di crescita esponenziale e lineare del contagio ? Cosa significa? Quali sono le differenti implic… - Virus1979C : RT @you_trend: ?? Spesso si sente parlare di crescita esponenziale e lineare del contagio ? Cosa significa? Quali sono le differenti implic… -