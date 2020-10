Coronavirus: Gori (Policlinico Milano), 'più restrizioni, 80% contagi in casa' (Di sabato 24 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Gori (Policlinico Milano), 'più restrizioni, 80% contagi in casa'... - corrierebergamo : Coronavirus a Bergamo, il video appello del sindaco Gori: «Ragazzi, siate prudenti. Anziani, non uscite di casa» - fabbri333 : Coronavirus, l'appello di Gori: 'Non possiamo tornare indietro, dobbiamo rinunciare alle cose non nec… - AmoBergamo : #Bergamo Coronavirus a Bergamo, il video appello del sindaco Gori: «Ragazzi, siate prudenti. Anziani, non uscite di… - marioricciard18 : RT @MilaSpicola: @RobSco79 @MIsocialTW @TNannicini @BentivogliMarco @giorgio_gori @riotta @mattiafeltri @marioricciard18 @fabriziobarca Beh… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gori Coronavirus: Gori (Policlinico Milano), 'più restrizioni, 80% contagi in casa' Affaritaliani.it Coronavirus: Gori (Policlinico Milano), 'più restrizioni, 80% contagi in casa'

E' quanto afferma Andrea Gori, infettivologo del Policlinico di Milano, in un'intervista a La Repubblica. "Gli interventi da prendere non spettano ai medici, non siamo opinionisti. Le ...

updated 8:25 PM UTC, Oct 23, 2020

Spazientito anche il compagno di squadra Duvan Zapata, che a un giornalista che gli chiedeva se fosse preoccupato per il coronavirus ha risposto: "Ma che domanda è?". Giorgio Gori si rivolge su ...

E' quanto afferma Andrea Gori, infettivologo del Policlinico di Milano, in un'intervista a La Repubblica. "Gli interventi da prendere non spettano ai medici, non siamo opinionisti. Le ...Spazientito anche il compagno di squadra Duvan Zapata, che a un giornalista che gli chiedeva se fosse preoccupato per il coronavirus ha risposto: "Ma che domanda è?". Giorgio Gori si rivolge su ...