Coronavirus: Conte-capidelegazione conferma stop a cinema, teatri e palestre (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, è stata confermata nel dpcm la chiusura di cinema, teatri, palestre e piscine nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza conclusasi a tarda notte. La norma aveva visto, nella mattinata di sabato, la forte contrarietà del ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, protagonista di uno scontro con il responsabile della Cultura, Dario Franceschini. Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, è statata nel dpcm la chiusura die piscine nel corso della riunione tra il premier Giuseppee i capi delegazione delle forze di maggioranza conclusasi a tarda notte. La norma aveva visto, nella mattinata di sabato, la forte contrarietà del ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, protagonista di uno scontro con il responsabile della Cultura, Dario Franceschini.

fattoquotidiano : Coronavirus, 100 scienziati a Mattarella e Conte: “Il contagio va fermato ora, assumere provvedimenti stringenti e… - RaiNews : In 100 scrivono a #Mattarella e Conte per chiedere subito misure drastiche per salvare economia, lavoro e sanità fa… - Affaritaliani : Coronavirus, Conte assediato: nuovo Dpcm e coprifuoco alle 18 in tutta Italia - christian_vit85 : Continuano le proteste a #Roma Qui siamo a Piazzale Flaminio. #nolockdown #dpcm #conte #ciavarrini… - jokervilma : RT @antondepierro: Chiedo scusa ad #AldoMoro, ma mi piacerebbe farvi cogliere le differenze tra i 2. Le comparazioni dirette a volte servon… -