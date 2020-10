Caputo salva De Zerbi | ma la vetta deve attendere Dalla Real Sociedad al Lille | quanti Sassuolo in Europa

Ultime Notizie dalla rete : Caputo salva

Quotidiano.net

Il possesso palla emiliano è un po’ fine a se stesso, il Torino è insidioso a destra, la difesa di casa si salva con due parate di Consigli ... tantopiù che con le mascherine si appannano gli occhiali ...Come quella di Ciccio Caputo. E se fosse davvero l’uomo del destino di Roberto Mancini? Cioè, se Ibra a 39 anni trascina il Milan – ok, lui è un dio del pallone – perchè Ciccio a 33 non dovrebbe ...