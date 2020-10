Calciomercato Juventus | una cifra “monstre” dalla Premier allontana un obiettivo

(Di sabato 24 ottobre 2020) Adama Traoré nelle ultime settimane sarebbe stato accostato alla, ma la pista che porta all’esterno dellaLeague sembra defilarsi sempre di più. Probabilmente è solo uno dei tanti rumors che fanno compagnia ai top club in questo periodo, ma stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora avrebbe sondato la pista del giocatore del Wolverhampton nelle scorse settimane. Lo spagnolo è letteralmente esploso nella squadra della massima serie inglese, che tra le altre cose lo valuterebbero intorno ad unastratosferica di 100 milioni di euro, come riportato da.com. Il club bianconero dopo l’ingaggio di Chiesa non può permettersi di spendere una unasimile e quindi appare ancora più lontana adesso ipotizzare una ...

Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spegne ogni speranza di vedere il portoghese contro l'Hellas Verona nella sfida di domani sera all'Allianz Stadium. «Fino a ieri sera non c'erano ...(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Ronaldo anche in caso di tampone negativo non è disponibile per domani: dovrà poi sostenere la visita di idoneità, quindi direi che non è a disposizione": così il tecnico ...