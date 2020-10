Bloccato in metro senza mascherina, anziano minaccia i vigilantes con un coltello da cucina (Di sabato 24 ottobre 2020) Voleva salire sulla metropolitana senza mascherina e quando ha perso il treno , perché Bloccato dalla security di Atm, ha estratto un grosso coltello da cucina . È lo 'show' messo in scena da un ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Voleva salire sullapolitanae quando ha perso il treno , perchédalla security di Atm, ha estratto un grossoda. È lo 'show' messo in scena da un ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, anziano bloccato in metro senza mascherina minaccia i vigilantes con un coltello da cucina - leggoit : Milano, anziano bloccato in metro senza mascherina minaccia i vigilantes con un coltello da cucina - GESTORE_AWP : RT @robybordo: @EBamusement @FontanaPres @GiulioGallera @fabri_sala @SennaGianMarco @LegaSalvini @matteosalvinimi per accedere ai giochi ch… - stebaraz : @wirko94 @Gambi_tg @AlterThink_ Sul metro c'è accesso bloccato ai tornelli oltre un certo numero di persone. - Youngstown_ms : @laGigogin @26julymovement in Germania prende circa il 95% del suo stipendio in cassa integrazione e licenziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccato metro Milano, anziano bloccato in metro senza mascherina minaccia i vigilantes con un coltello da cucina Leggo.it Bloccato in metro senza mascherina, anziano minaccia i vigilantes con un coltello da cucina

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Milano, anziano bloccato in metro senza mascherina minaccia i vigilantes con un coltello da cucina

Voleva salire sulla metropolitana senza mascherina e quando ha perso il treno, perché bloccato dalla security di Atm, ha estratto un grosso coltello da cucina. È lo 'show' ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Voleva salire sulla metropolitana senza mascherina e quando ha perso il treno, perché bloccato dalla security di Atm, ha estratto un grosso coltello da cucina. È lo 'show' ...