Bayern Monaco, Lewandowski: «Non guardo alle statistiche» (Di sabato 24 ottobre 2020) Robert Lewandowski sta viaggiando ad una media gol altissima: ecco le parole del centravanti dopo la gara contro l'Eintracht Tripletta oggi per Robert Lewandowski che porta il suo bottino personale a 10 reti in 5 gare. Le sue parole dopo la gara contro l'Eintracht Frankfurt. «Spero che manterremo questa forma per molto tempo. Vogliamo sempre mostrare il miglior calcio. Quando abbiamo la possibilità di vincere come oggi, cerchiamo di segnare molto. Le statistiche non sono così importanti per me, sono concentrato sulla squadra e sul gioco. Al momento, con una partita ogni tre giorni, devi sempre stare attento. Abbiamo un numero enorme di partite entro la fine dell'anno».

