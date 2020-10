Basta baci a Uomini e Donne, Maria De Filippi prende una importante decisione (Di sabato 24 ottobre 2020) Maria De Filippi ha preso una importante decisione in merito a Uomini e Donne e le esterne particolarmente ravvicinate. Proprio ieri presso gli Studi Elios di Roma c’è stata la nuova registrazione e il VicoloDelleNews ha riportato questa importante novità. Uomini e Donne, Maria De Filippi prende una importante decisione Maria De Filippi durante la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 ottobre 2020)Deha preso unain merito ae le esterne particolarmente ravvicinate. Proprio ieri presso gli Studi Elios di Roma c’è stata la nuova registrazione e il VicoloDelleNews ha riportato questanovità.DeunaDedurante la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MonicaLottoV : @MediasetTgcom24 Hanno ragione ! Non ci si contagia nei bar o nei negozi, ci si contagia con i contatti stretti : B… - ManMagister : RT @donny18km: Basta pensare alle tue mani che mi sfiorano mentre mi baci e mi viene basanotto ?? - robysanna1 : Basta Francesco, la tua è stata solo una mossa strategica a tuo favore, ma ti hanno sgamato, ora fuori dalle palle.… - ElisHnzua : RT @RoSy_Ggi: Eligreg non ha mai preso in giro Pier, dice lei, ma se così fosse basta abbracci, baci, sguardi, balli se lui dice che è infa… - RoSy_Ggi : Eligreg non ha mai preso in giro Pier, dice lei, ma se così fosse basta abbracci, baci, sguardi, balli se lui dice che è infatuato #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Basta baci Basta baci a Uomini e Donne, Maria De Filippi prende una importante decisione Blog Tivvù Dominic West, tra il principe Carlo (in The Crown) e un tradimento

Prima i baci fedifraghi a Lily James, poi le foto che raccontavano la ritrovata serenità con la moglie Catherine Fitzgerald. Tutto risolto? Assolutamente no. Catherine è fuggita in Irlanda, Lily sta f ...

Gf Vip: “Dayane e Adua in intimità come due fidanzate”. Basta giocare con l’omosessualità in tv

Adua Del Vesco e Dayane Mello sono costantemente messe sotto la lente del Grande Fratello Vip per il loro rapporto ambiguo: baci sulla bocca, ...

Prima i baci fedifraghi a Lily James, poi le foto che raccontavano la ritrovata serenità con la moglie Catherine Fitzgerald. Tutto risolto? Assolutamente no. Catherine è fuggita in Irlanda, Lily sta f ...Adua Del Vesco e Dayane Mello sono costantemente messe sotto la lente del Grande Fratello Vip per il loro rapporto ambiguo: baci sulla bocca, ...