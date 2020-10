Attenzione! Questi segni zodiacali non dovrebbero mai sposarsi tra di loro

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 ottobre 2020) Spesso sentiamo parlare di casi in cui marito e moglie non riescono a guardarsi negli occhi e ci chiediamo quali potrebbero essere le ragioni della loro insoddisfazione di coppia. Ma vi siete mai domandati se dietro a tutti quei litigi e disapprovazioni ci potesse essere una ragione a cui non avete mai prestato attenzione? E se fosse perché i loro segni zodiacali non si completano a vicenda, sono incompatibili? Potrebbe darsi. Ecco, secondo le stelle, quali sono i segni zodiacali che non dovrebbero mai sposarsi tra di loro.