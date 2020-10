Atp Vienna 2020: Lorenzo Sonego impegnato nelle qualificazioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Lorenzo Sonego sarà al via nel tabellone di qualificazione del torneo Atp 500 di Vienna 2020. Il tennista torinese, attualmente alla posizione numero 42 del ranking maschile, farà il suo esordio quest’oggi contro il padrone di casa Lucas Miedler, entrato grazie a una wild card, nel secondo match a partire dalle ore 11. In caso di vittoria, l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra l’altro austriaco David Pichler e Aljaz Bedene. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020)sarà al via nel tabellone di qualificazione del torneo Atp 500 di. Il tennista torinese, attualmente alla posizione numero 42 del ranking maschile, farà il suo esordio quest’oggi contro il padrone di casa Lucas Miedler, entrato grazie a una wild card, nel secondo match a partire dalle ore 11. In caso di vittoria, l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra l’altro austriaco David Pichler e Aljaz Bedene.

