Volley | quanti soldi guadagnano i giocatori di pallavolo? La classifica degli stipendi | Wilfredo Leon e Paola Egonu in testa

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020)diche militano in squadre italiane? Le cifre non sono pubbliche perché i contratti non sono regolarmente depositati (formalmente non si parla di sport professionistico alle nostre latitudini), ma le stime suglinon sono mai mancate. La Gazzetta dello Sport è andato alla ricerca dei diecipiù pagati in SuperLega e delle dieci giocatrici che percepiscono piùin Serie A1. A svettare nel settore maschile è, il fuoriclasse cubano-polacco che milita tra le fila di Perugia: lo schiacciatore, ritenuto il giocatore più forte al mondo, guadagna 900mila euro all’anno. Il martello distanzia ...