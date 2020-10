Ultime Notizie Roma del 23-10-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’ultimo faccia a faccia Trump biden prima delle elezioni del 3 novembre è stato anche se dura o meno Teso del precedente al presidente il quale assicura che la vendemmia sta andando via negli Stati Uniti e il vaccino in arrivo il candidato Demma arrivato della situazione peggio che in Europa scontri anche su correzione età sanità rapporti con la guerra del nord e separazione delle famiglie dei bambini alla confine con il Messico in Francia sono stati registrati 41622 nuovi casi di coronavirus nelle24 ore la seconda Ondata e qui stiamo assistendo una progressione rapida e molto preoccupante dell’epidemia in tutti i paesi d’Europa nessuno è risparmiato la situazione è grave detto il premio il ...