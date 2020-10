Tommaso Zorzi fa un appello a Barbara d’Urso: “Fallo, tu puoi tutto” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ha lanciato un appello a Barbara d’Urso dalla casa del Grande Fratello Vip. Che cosa avrà risposto la conduttrice? Tommaso Zorzi, già prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, aveva manifestato di provare una certa ammirazione per Barbara d’Urso. Ammirazione che non ha mancato nel mostrare anche all’interno della casa più spiata … L'articolo Tommaso Zorzi fa un appello a Barbara d’Urso: “Fallo, tu puoi tutto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 ottobre 2020)ha lanciato und’Urso dalla casa del Grande Fratello Vip. Che cosa avrà risposto la conduttrice?, già prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, aveva manifestato di provare una certa ammirazione perd’Urso. Ammirazione che non ha mancato nel mostrare anche all’interno della casa più spiata … L'articolofa und’Urso: “Fallo, tututto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - Ma_ri_mm : RT @LuciaFratt91: Livello felicità: Francesco Oppini Tommaso Zorzi che dopo una giornata ad ignorarsi continuano imperterriti a fare gli st… - _tommo_91_ : RT @AniStreep5: mai mettere in discussione il bene che si vogliono Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi da #pechinoexpress al #gfvip un rappo… - troiaemotiva : RT @WillHerondaleJM: io direi di cambiare la sigla del GF da ora e per sempre mettendo questo video di Tommaso Zorzi, sommo genio dei reali… - alyssa_notaro : RT @chanvndIerbong: MA PARLIAMO DEL SORRISO DI TOMMASO ZORZI #gfvip -