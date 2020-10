Serie A | Papu Gomez è l’MVP del mese di settembre

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un inizio di campionato sfavillante ha consegnato ail premio di MVP deldidellaA Ilnon aveva mai iniziato così bene una stagione inA. Il fantasista argentino, autentico simbolo dell’Atalanta di Gasperini, si aggiudica il premio di MVP deldidella LegaA.ha messo a segno già quattro gol in quattro giornate con numeri di efficienza da capogiro: 98% quella tecnica e 93% quella fisica, che forse sorprende ancor di più. 🔝 Indice efficienza tecnica: 98%. 🔝 Indice di efficienza fisica: 93%. 🔝 Record passaggi riusciti ad altissima difficoltà in una ...

CalcioFinanza : #SerieA, Papu Gomez eletto MVP del mese di settembre - sportli26181512 : #Notizie #MvpSerieA Serie A, Papu Gomez eletto MVP del mese di settembre: Papu Gomez MVP Serie A settembre – Alejan… - MikeBomber10 : RT @marifcinter: Lega Serie A, premio MVP di settembre al Papu #Gomez - CalcioWeb : @SerieA, è il Papu #Gomez l'MVP del mese di settembre - - sportli26181512 : Atalanta, Gomez MVP della Serie A di settembre: È Alejandro 'Papu' Gomez l'MVP della Serie A del mese di settembre.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Papu

Un inizio di campionato sfavillante ha consegnato a Papu Gomez il premio di MVP del mese di settembre della Serie A Il Papu Gomez non aveva mai iniziato così bene una stagione in Serie A. Il ...Alejandro Gomez è il miglior giocatore di settembre per quanto riguarda la Serie A 2020/2021. Il riconoscimento verrà consegnato domani, sabato 24 ottobre, al Gewiss Stadium prima di Atalanta-Sampdori ...