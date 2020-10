Sassuolo-Torino, sei gol nella nebbia (Di venerdì 23 ottobre 2020) nella nebbia del Mapei Stadium, Sassuolo-Torino si conclude con un rocambolesco 3-3. I granata passano in vantaggio con Linetty in un primo tempo equilibrato. nella seconda frazione la gara si accende: Djuiricic pareggia, poi Belotti e Lukic segnano. I neroverdi riacciuffano la gara con Chiriches e Caputo nel giro di un minuto. Formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino De Zerbi conferma otto undicesimi della squadra che ha vinto contro il Bologna. Consigli tra i pali e linea a quattro composta da Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos. A centrocampo c’è Locatelli in cabina di regia, a far coppia con l’ex Milan c’è Lopez. Sulla trequarti giocano Boga, Raspadori e Djuricic. In avanti c’è Ciccio Caputo. Classico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020)del Mapei Stadium,si conclude con un rocambolesco 3-3. I granata passano in vantaggio con Linetty in un primo tempo equilibrato.seconda frazione la gara si accende: Djuiricic pareggia, poi Belotti e Lukic segnano. I neroverdi riacciuffano la gara con Chiriches e Caputo nel giro di un minuto. Formazioni ufficiali diDe Zerbi conferma otto undicesimi della squadra che ha vinto contro il Bologna. Consigli tra i pali e linea a quattro composta da Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos. A centrocampo c’è Locatelli in cabina di regia, a far coppia con l’ex Milan c’è Lopez. Sulla trequarti giocano Boga, Raspadori e Djuricic. In avanti c’è Ciccio Caputo. Classico ...

Guillaumemp : ???? Sassuolo-Torino : 76e : 1-1 77e : 1-2 79e : 1-3 84e : 2-3 85e : 3-3 - socios : Sassuolo vs Torino. - OptaPaolo : 82 - Era da 82 giorni che il #Torino non trovava il gol in #SerieA con un giocatore diverso da Belotti: #Linetty a… - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie A altra grande rimonta del Sassuolo sotto la nebbia: Torino ripreso finisce 3-3 - #Serie #altra #grande #rimonta h… - ElMik18 : Guida fischia la fine almeno 10 secondi prima del 97º con il Sassuolo in ripartenza lanciata nella 3/4 del #Torino.… -