Sassuolo-Torino oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il programma di Sassuolo-Torino, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroverdi sono reduci da un grande inizio di stagione, frutto di tre vittorie, un pareggio e ancora nessuna sconfitta. La formazione granata, invece, è in fondo alla classifica senza alcun punto conquistato nelle tre partite disputate (quella con il Genoa è stata rinviata). L’incontro, in programma oggi venerdì 23 ottobre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il programma di, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroverdi sono reduci da un grande inizio di stagione, frutto di tre vittorie, un pareggio e ancora nessuna sconfitta. La formazione granata, invece, è in fondo alla classifica senza alcun punto conquistato nelle tre partite disputate (quella con il Genoa è stata rinviata). L’incontro, in programmavenerdì 23 ottobre alle ore 20:45, sarà trasmesso insu Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights.

