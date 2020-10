Rugby | il ct azzurro Smith | “Abbiamo una buona base su cui lavorare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “L’intensità per noi è un parametro molto importante per cercare di diventare sempre più competitivi. E’ un fattore che vogliamo migliorare per avere un’arma in più in nostro favore”. Queste le parole di Franco, ct della Nazionale Italiana di, durante la conferenza stampa in vista del match contro l’Irlanda valevole per il recupero del Sei Nazioni 2020. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 24 ottobre all’Aviva Stadium di Dublino alle ore 16:30 italiane a circa otto mesi dall’ultimo incontro disputato. “Altro fattore che sarà fondamentale far entrare nel nostro Dna è la fisicità, aspetto su cui abbiamo dato un focus importante in tutti i raduni estivi che hanno preceduto la preparazione ai due recuperi del Sei Nazioni – ha detto ...