Quasi 400 morti in una settimana e Salvini ancora parla: 'Non si può tenere un Paese prigioniero' (Di venerdì 23 ottobre 2020) La settimana non è ancora finita e siamo già a quota 371 morti per Covid-19. E Salvini, nonostante questo, ha il coraggio di parlare di 'terrorismo' e afferma che "non si può essere prigionieri del ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lanon èfinita e siamo già a quota 371per Covid-19. E, nonostante questo, ha il coraggio dire di 'terrorismo' e afferma che "non si; essere prigionieri del ...

fffitalia : Nel mezzo di una crisi climatica e ecologica l'UE sta per buttare via quasi 400 mld in una politica agricola (la nu… - profilocomodo : @AlleracNicola Ma certo! Ciò che importa adesso è far capire che uno studio SPERIMENTALE così grosso come quello di… - MustErminea : RT @nausicaa123: @MustErminea Noi in Lombardia da ieri coprifuoco...solo nella provincia in cui abito a Varese ieri quasi 400 nuovi contagi - nausicaa123 : @MustErminea Noi in Lombardia da ieri coprifuoco...solo nella provincia in cui abito a Varese ieri quasi 400 nuovi contagi - alessiobastai : RT @MartiComparelli: Nel mezzo di una crisi climatica ed ecologica l'UE sta per buttare via quasi 400 mld in una politica agricola (la nuov… -