Pregliasco: "Se Rt arrivasse a 2 ci sarebbe solo il lockdown. Siamo ancora in tempo per darci una sterzata"

"In questo momento abbiamo segnali di tendenza negativa, ma Siamo ancora in tempo per darci una sterzata". Fabrizio Pregliasco, intervistato dal Messaggero, commenta così l'attuale situazione coronavirus in Italia. I numeri dei contagiati continua a salire a ritmi sempre più incalzanti, tuttavia, dice il virologo, il lockdown non è ancora inevitabile."Quando l'indice di contagio arriva a 2 diventa un dramma, a 1,5 Siamo ad una situazione intermedia, ma con tendenza al peggioramento. Vuol dire che, se non si prendono contromisure valide, c'è la possibilità che ci sia un incremento esponenziale che duplica con un'elevata frequenza a distanza di pochi giorni"

