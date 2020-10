Piqué duro | «Barcellona | comportamento oltraggioso Messi? Uno shock»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Gerard Piqué, difensore del, ha lanciato unattacco ai vertici del club. Dalla questione stipendi a LionelGerard Piqué, difensore del, ha lanciato unattacco ai vertici del club nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Vanguardia. RAPPORTO CON LA SOCIETA’ – «Non voglio andare d’accordo con nessuno ma ci sono state delle volte in cui le cose non mi sono piaciute. Dalla questione dei social network ad altro. Da giocatore del Barça vedo che il mio club ha speso soldi, soldi che ora ci chiede praticamente indietro. Non lo fa solo a persone esterne ma anche a chi ha un rapporto storico con la società. A noi calciatori in attività e credo sia. Quando ho ...