Pierpaolo Sileri | No alla corsa al tampone Non vedo all' orizzonte un lockdown nazionale

"vedo una corsa troppe volte ingiustificata al tampone. Se hai avuto un contatto stretto devi metterti in quarantena per 10 giorni e poi fare il test". Medico e viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri, osserva in un'intervista a La Stampa che facendo l'esame "prima si rischia di non rilevare il virus, che è ancora in incubazione, e di infettare i propri familiari".All'obiezione che molti scienziati dicono che il virus sta correndo più veloce della politica, Sileri risponde:"Sicuramente in alcune aree del Paese corre molto più veloce della umana capacità di tracciamento. E li siamo già passati da una strategia di contenimento a una di mitigazione del rischio con misure più stringenti.

