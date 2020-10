Papu Gomez premiato come MVP di settembre (Di venerdì 23 ottobre 2020) Bella notizia in casa Atalanta. Il Papu Gomez ha vinto il premio come MVP del mese di settembre e verrà premiato prima del fischio d’inizio di Atalanta-Sampdoria di sabato 24 ottobre alle ore 15:00. Importante premio per l’argentino che si sta dimostrando uno dei migliori in questo avvio di campionato. “Papu Gomez? Grande orgoglio” A corredo del risultato conseguito sono arrivate anche le parole dell’AD della Serie A De Siervo:”Il Papu Gomez si conferma uno dei grandi protagonisti del nostro Campionato. Dopo aver vinto il premio di Miglior Centrocampista Assoluto della scorsa stagione, si è aggiudicato il titolo di MVP del mese di settembre con un inizio di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) Bella notizia in casa Atalanta. Ilha vinto il premioMVP del mese die verràprima del fischio d’inizio di Atalanta-Sampdoria di sabato 24 ottobre alle ore 15:00. Importante premio per l’argentino che si sta dimostrando uno dei migliori in questo avvio di campionato. “? Grande orgoglio” A corredo del risultato conseguito sono arrivate anche le parole dell’AD della Serie A De Siervo:”Ilsi conferma uno dei grandi protagonisti del nostro Campionato. Dopo aver vinto il premio di Miglior Centrocampista Assoluto della scorsa stagione, si è aggiudicato il titolo di MVP del mese dicon un inizio di ...

