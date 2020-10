Lockdown sì o no: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’aumento dei contagi in Italia ha messo in allerta il Governo, l’obiettivo è quello di non ritornare al periodo del Lockdown. Oggi è fissato l’incontro dell’esecutivo con le regioni per concordare quelle che saranno le future mosse da applicare. Vista la crescita continua dei positivi è molto probabile che nelle prossime ore verrà annunciata un’ulteriore stretta da parte del Governo. È molto probabile che il premier Giuseppe Conte possa, con un nuovo Dpcm, imporrà il c.d. coprifuoco su tutta la penisola. Alcuni invece ipotizzano addirittura uno scenario più drammatico, ovvero il divieto di uscire dalla propria abitazione se non per questioni di lavoro o scolastiche. Il coordinamento con le regioni Il ministro Roberto Speranza in queste ore sta lavorando in modo intenso ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’aumento dei contagi in Italia ha messo in allerta il Governo, l’obiettivo è quello di non ritornare al periodo del. Oggi è fissato l’incontro dell’esecutivo con le regioni per concordare quelle che saranno le future mosse da applicare. Vista la crescita continua dei positivi è molto probabile che nelle prossime ore verrà annunciata un’ulteriore stretta da parte del Governo. È molto probabile che il premier Giuseppe Conte possa, con un nuovo Dpcm, imporrà il c.d. coprifuoco su tutta la penisola. Alcuni invece ipotizzano addirittura uno scenario più drammatico, ovvero il divieto di uscire dalla propria abitazione se non per questioni di lavoro o scolastiche. Il coordinamento con le regioni Il ministro Roberto Speranza in queste ore sta lavorando in modo intenso ...

