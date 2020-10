LIVE Vuelta a España 2020, quarta tappa in DIRETTA: vanno via in quattro (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA MORBEGNO-ASTI 13.29 Il gruppo lascia via libera alla fuga. Già 1’20” di margine 13.26 Una trentina di secondi per i quattro attaccanti 13.23 In quattro hanno preso subito margine sul gruppo, che non reagisce: si tratta di Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Luis Angel Maté (Cofidis), Jesus Ezquerra e Willie Smit (Burgos-BH). 13.20 Si comincia con la quarta tappa della Vuelta a España 2020! 13.19 Gruppo ancora nel tratto di trasferimento 13.15 La conferma dei due ritiri da parte del profilo Twitter della corsa: ¡Buena recuperación! 167 ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA MORBEGNO-ASTI 13.29 Il gruppo lascia via libera alla fuga. Già 1’20” di margine 13.26 Una trentina di secondi per iattaccanti 13.23 Inhanno preso subito margine sul gruppo, che non reagisce: si tratta di Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Luis Angel Maté (Cofidis), Jesus Ezquerra e Willie Smit (Burgos-BH). 13.20 Si comincia con ladellaa España! 13.19 Gruppo ancora nel tratto di trasferimento 13.15 La conferma dei due ritiri da parte del profilo Twitter della corsa: ¡Buena recuperación! 167 ...

