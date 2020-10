LIVE Giro d’Italia 2020 | Morbegno-Asti in DIRETTA | 38? per Cerny! Inseguono in cinque Gruppo a BEN 11’40”

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA TUTTO FERMO PER LA PROTESTA DEI CORRIDORI: TAPPA ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN 16.52 29″ di distacco tra Cerny e i suoiinseguitori che si stanno ben impegnando per rientrare sul battistrada. Mancano 7 km al traguardo. 16.49 Ilcontinua a perdere, e adesso ha un ritardo di 11’40”. 16.46 Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) si è riportato sugli inseguitori di Cerny cha adesso ha 38″ di vantaggio. 16.42 Il, pilotato in maniera alquanto blanda da parte del Team Sunweb, ha ben 11’07” di distacco. Un forte ritardo, alquanto incomprensibile, sulla tabella di marcia. 16.40 Dietro sono ...