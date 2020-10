Libia, ora la Turchia ci frega le motovedette. E può ricattarci sui clandestini (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Sui pescatori italiani sequestrati in Libia, da ormai quasi due mesi, ancora nessuna notizia. O per meglio dire qualcosa sappiamo: sono ancora detenuti a Bengasi e il governo giallofucsia tace. Come se non bastasse, giusto per rimarcare ancor di più la sconcertante inconsistenza a cui si è ridotta l’Italia nella sua ex colonia, la Guardia costiera libica è finita nelle mani della Turchia. Prevedibile, se consideriamo il ruolo sempre più importante che Ankara è riuscita a ritagliarsi negli ultimi anni, a scapito innanzi tutto nostro. Ma al contempo assai preoccupante, perché questo significa che da ora in poi Erdogan sarà in grado di ricattarci usando la carta dei “migranti” provenienti dalle coste nordafricane. motovedette italiane ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Sui pescatori italiani sequestrati in, da ormai quasi due mesi, ancora nessuna notizia. O per meglio dire qualcosa sappiamo: sono ancora detenuti a Bengasi e il governo giallofucsia tace. Come se non bastasse, giusto per rimarcare ancor di più la sconcertante inconsistenza a cui si è ridotta l’Italia nella sua ex colonia, la Guardia costiera libica è finita nelle mani della. Prevedibile, se consideriamo il ruolo sempre più importante che Ankara è riuscita a ritagliarsi negli ultimi anni, a scapito innanzi tutto nostro. Ma al contempo assai preoccupante, perché questo significa che da ora in poi Erdogan sarà in grado diusando la carta dei “migranti” provenienti dalle coste nordafricane.italiane ...

Avvenire_Nei : La #Turchia ora controlla le motovedette donate da #Italia alla #Libia E intanto nuove stragi - Avvenire_Nei : Precious: «Io, ex schiava della tratta, ora ho un futuro grazie alla Caritas» - Giadina_Blue : RT @nancyporsia: L'accordo sul cessate il fuoco in #Libia firmato oggi a #Ginevra è uno dei passi più concreti mossi sul piano diplomatico.… - RenzoCianchetti : RT @LeonardoPanetta: Guardate le imbarcazioni che indico in questo servizio girato a Tripoli nel 2018. Sono le motovedette donate dall’Ital… - 2019libertas : RT @nelloscavo: #Turchia ora controlla le motovedette donate da #Italia (Minniti-Salvini-Di Maio) alla #Libia Erdogan può ora ricattare Rom… -