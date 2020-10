L’Europa promuove l’hamburger vegano Fratelli d’Italia | un favore alle lobby mondiali

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’hamburger, vegetariano, rimarrà in commercio con la denominazione di hamburger. Il Parlamento Europeo, riunito in plenaria in remoto a Bruxelles, ha respinto tutti i principali emendamenti al regolamento sulla comune organizzazione dei mercati per i prodotti agricoli (emendamenti 165, 264 e 275). Erano emendamenti che riservavano le denominazioni come hamburger o salsiccia agli ‘originali’, fatti di carne, e non di verdure. L’hamburger, gli emendamenti presentati C’erano tre emendamenti chiave al regolamento Ocm (organizzazione comune dei mercati, in gergo comunitario) riguardanti i prodotti a base di carne e gli hamburger vegetali o vegetariani, o ‘veggie burger’ che dir si voglia. Il primo, l’emendamento 165, approvato in commissione Agri, riconosceva bistecca, salsiccia, ...