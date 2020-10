Le proteste contro il coprifuoco a Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) In tarda serata centinaia di persone hanno manifestato contro le misure per contenere il coronavirus, hanno lanciato petardi e fumogeni Leggi su ilpost (Di sabato 24 ottobre 2020) In tarda serata centinaia di persone hanno manifestatole misure per contenere il coronavirus, hanno lanciato petardi e fumogeni

Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - ilpost : Le proteste era inizialmente contro l’uso della forza da parte della polizia, in particolare da parte delle Special… - Tg3web : ?? Scontri a Napoli durante le proteste contro il #coprifuoco - barbabrontolo : RT @SHohenzollern: La destra, quelli di “legge e ordine”, inneggia alle proteste di Napoli augurandosi rivolte violente contro il governo.… - AngeloCiocca : RT @europapalia: ?? ULTIM'ORA - Proteste e rivolte a Napoli. Cittadini scendono in strada: assalto alle forze dell’ordine di fronte alla sed… -