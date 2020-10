Lazio-Bologna, i convocati di Sinisa Mihajlovic: c’è De Silvestri, out Skov Olsen (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella giornata di domani il Bologna, reduce dalla clamorosa sconfitta con il Sassuolo, affronterà la Lazio di Simone Inzaghi, fresca di vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il tecnico serbo del club felsineo, in vista del match con i biancocelesti, valevole per la quinta giornata di Serie A, ha diramato la lista dei 24 convocati. Ecco di seguito l’elenco completo: Portieri: Skorupski, da Costa, Ravaglia. Difensori: Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Tomiyasu, Paz. Centrocampisti: Dominguez, Baldursson, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Vignato, Rabbi Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella giornata di domani il, reduce dalla clamorosa sconfitta con il Sassuolo, affronterà ladi Simone Inzaghi, fresca di vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il tecnico serbo del club felsineo, in vista del match con i biancocelesti, valevole per la quinta giornata di Serie A, ha diramato la lista dei 24. Ecco di seguito l’elenco completo: Portieri: Skorupski, da Costa, Ravaglia. Difensori: Calabresi, Danilo, Denswil, De, Hickey, Mbaye, Tomiyasu, Paz. Centrocampisti: Dominguez, Baldursson, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Vignato, Rabbi

