Laura Pausini: “Mi sono chiesta se interessasse a qualcuno che io cantassi ancora. Poi è arrivata questa proposta” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Laura Pausini ha presentato “Io sì (Seen)” il brano che fa da tema al film “La vita davanti a sé” con Sophia Loren, diretta dal figlio Edoardo Ponti, in sala il 3, 4 e 5 novembre e disponibile su Netflix dal 13 novembre. Il testo italiano è stato scritto dalla stessa Laura con Niccolò Agliardi da un brano inedito in lingua inglese, firmato Diane Warren. “Con il lockdown mi sono sentita persa. – ha dichiarato la Pausini – Invece di tirar fuori le mie inquietudini, mi sono chiesta se interessasse a qualcuno che io cantassi ancora. In estate sono stata tre mesi in Romagna, continuavo a rimandare il momento in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)ha presentato “Io sì (Seen)” il brano che fa da tema al film “La vita davanti a sé” con Sophia Loren, diretta dal figlio Edoardo Ponti, in sala il 3, 4 e 5 novembre e disponibile su Netflix dal 13 novembre. Il testo italiano è stato scritto dalla stessacon Niccolò Agliardi da un brano inedito in lingua inglese, firmato Diane Warren. “Con il lockdown misentita persa. – ha dichiarato la– Invece di tirar fuori le mie inquietudini, miseche io. In estatestata tre mesi in Romagna, continuavo a rimandare il momento in cui ...

