La vendetta di Alberto Matano, un vero schiaffo a Lorella Cuccarini sotto gli occhi di tutti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alberto Matano si prende una rivincita su Lorella Cuccarini. E questa volta lo fa a colpi di share. I due evidentemente non si amano soprattutto dopo il divorzio professionale: infatti lo scorso anno conducevano insieme La Vita in diretta su Rai1. Da quest'anno Matano è solo al timone del programma. E la scelta pare essere giusta. Almeno stando ai dati degli ascolti Infatti, come si legge su Il Fatto Quotidiano, è stato messo in evidenza che dal 7 settembre al 21 ottobre il programma di Rai 1 ha ottenuto una media di 1 milione e 623mila telespettatori con il 15,1 per cento di share: un aumento significativo rispetto alla scorsa edizione, quando Matano e la Cuccarini avevano fatto registrare 1 milione e 4041mila spettatori con il 13,9 per cento di ...

Quanto vale la conduzione in solitaria di Alberto Matano? Più di quella condivisa con Lorella ... Si può quindi parlare di una “vendetta professionale” da parte dell’ex volto del Tg1, che in questi ...

