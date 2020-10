Juventus-Hellas Verona | Silvestri | “Impressionato da Ilic Juric? A Torino vuole una squadra coraggiosa”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Parola a Marco.Archiviato il pareggio contro il Genoa, ilsi prepara a tornare in campo per affrontare ladi Andrea Pirlo. Un banco di prova importante, quello dell'"Allianz Stadium". Ne è consapevole il portiere gialloblù Marcoche, intervistato ai microfoni di "Tuttosport", si è espresso sul complicato impegno che tra pochi giorni attenderà i suoi."Domenica troveremo unache come sempresono vincere. Sarà unaancora più rodata rispetto a quella vista a Kiev e soprattutto a Crotone: anche loro, come noi, stanno cercando la propria identità dopo aver cambiato molto in estate. Meglio con o senza Ronaldo? Intanto gli auguro di guarire al più presto. Premesso ...