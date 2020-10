Italo, dal Governo non arrivano i fondi: “Pronti a fermare le corse” (Di venerdì 23 ottobre 2020) In crisi a causa del Covid-19 anche la compagnia Italo, che senza fondi dal Governo non riesce ad andare avanti e rischia di fermare le corse. La pandemia da Covid-19 ha messo a repentaglio anche le compagnie di trasporto, come Italo, che senza i soldi del Governo rischia di fermare tutte le corse. Infatti, con … L'articolo Italo, dal Governo non arrivano i fondi: “Pronti a fermare le corse” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) In crisi a causa del Covid-19 anche la compagnia, che senzadalnon riesce ad andare avanti e rischia dile corse. La pandemia da Covid-19 ha messo a repentaglio anche le compagnie di trasporto, come, che senza i soldi delrischia ditutte le corse. Infatti, con … L'articolo, dalnon: “Pronti ale corse” proviene da Inews.it.

KHANNOONIENSIN6 : @LucaSalvarani11 @66gio Italia 90, Juventus, Italo, etc etc etc. Se Bernie Ecclestone non gli dava la dritta di pre… - Bobbio65M : RT @frances79154863: Frecciarossa e Italo non danno più possibilità di prenotare viaggi dal 13/12/20 x nessuna tratta. Perché? - RobertaDeNegri1 : RT @frances79154863: Frecciarossa e Italo non danno più possibilità di prenotare viaggi dal 13/12/20 x nessuna tratta. Perché? - grecale66 : RT @frances79154863: Frecciarossa e Italo non danno più possibilità di prenotare viaggi dal 13/12/20 x nessuna tratta. Perché? - SoniaLaVera : RT @frances79154863: Frecciarossa e Italo non danno più possibilità di prenotare viaggi dal 13/12/20 x nessuna tratta. Perché? -