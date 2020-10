"I contagi fuori controllo. Pure in fila per i tamponi" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maria Sorbi I contagi si espandono a macchia d'olio. E i focolai non nascono nei locali dei giovani o nelle scuole ma anche anche in mezzo alle code di chi è in fila per fare il tampone, nelle case di riposo e all'interno degli ospedali. I contagi si espandono a macchia d'olio. E i focolai non nascono, come abbiamo pensato fino a pochi giorni fa, nei locali dei giovani, nelle scuole, nelle piazze assembrate. Non solo lì. Nascono anche in mezzo alle code di chi è in fila per fare il tampone, nelle case di riposo e all'interno degli ospedali. Ricalcando drammaticamente storie già raccontate che non vorremmo più sentire. EpPure. A Milano si teme per il Pio Albergo Trivulzio, dove sono risultati positivi, dopo gli esami di screening eseguiti la scorsa settimana, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maria Sorbi Isi espandono a macchia d'olio. E i focolai non nascono nei locali dei giovani o nelle scuole ma anche anche in mezzo alle code di chi è inper fare il tampone, nelle case di riposo e all'interno degli ospedali. Isi espandono a macchia d'olio. E i focolai non nascono, come abbiamo pensato fino a pochi giorni fa, nei locali dei giovani, nelle scuole, nelle piazze assembrate. Non solo lì. Nascono anche in mezzo alle code di chi è inper fare il tampone, nelle case di riposo e all'interno degli ospedali. Ricalcando drammaticamente storie già raccontate che non vorremmo più sentire. Ep. A Milano si teme per il Pio Albergo Trivulzio, dove sono risultati positivi, dopo gli esami di screening eseguiti la scorsa settimana, ...

I contagi da Coronavirus iniziano ad essere fuori controllo. Ma, dopo il lavoro enorme fatto in estate, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina non intende cedere a una nuova chiusura delle scuole.

Sono sempre gli stessi - si legge in una nota - ad avere in gestione le operazioni di competenza delle Asl ed il tracciamento dei contagi, attività su cui si ... e a formarsi, fuori dalla scuola. Il ...

