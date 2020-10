Grande Fratello Vip 5, Serena Enardu querela Tommaso Zorzi: “Mi ha chiamata scema” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serena Enardu ha querelato Tommaso Zorzi. È quanto si apprende nelle ultime ore in rete. A fornire i primi dettagli del fatto è stato il sito Biccy, che ha riportato le parole che l’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato a proposito della querela: È stato difficile trovare il suo indirizzo, ma ho querelato Tommaso Zorzi. Perché l’ho fatto? Perché mi ha insultato e denigrato. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e va querelato. Serena Enardu fa riferimento a un episodio accaduto qualche settimana fa. ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 23 ottobre 2020)hato. È quanto si apprende nelle ultime ore in rete. A fornire i primi dettagli del fatto è stato il sito Biccy, che ha riportato le parole che l’ex tronista ed ex concorrente delVip 5 ha dichiarato a proposito della: È stato difficile trovare il suo indirizzo, ma hoto. Perché l’ho fatto? Perché mi ha insultato e denigrato. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e vato.fa riferimento a un episodio accaduto qualche settimana fa. ...

