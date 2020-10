Ghostrunner: upgrade gratuito su PS5 e Xbox Series X/S (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel 2021 Ghostrunner riceverà un upgrade grafico gratuito sia su PS5 che Xbox Series X/S. Quale versione vi interessa di più? Indubbiamente il cyberpunk sta tornando di moda, in particolar modo grazie all’arrivo di Cyberpunk 2077. Molti altri titoli con un ambientazione simile stanno per arrivare su console e PC. Tra questi troviamo anche Ghostrunner, che si appresta a sbarcare su PS5 e Xbox Series X/S con un update completamente gratuito nel corso del prossimo anno. Ghostrunner arriva anche su PS5 e Xbox Series X/S Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco in prima persona la cui sfida è completare i livelli nel minor tempo possibile armati solo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel 2021riceverà ungraficosia su PS5 cheX/S. Quale versione vi interessa di più? Indubbiamente il cyberpunk sta tornando di moda, in particolar modo grazie all’arrivo di Cyberpunk 2077. Molti altri titoli con un ambientazione simile stanno per arrivare su console e PC. Tra questi troviamo anche, che si appresta a sbarcare su PS5 eX/S con un update completamentenel corso del prossimo anno.arriva anche su PS5 eX/S Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco in prima persona la cui sfida è completare i livelli nel minor tempo possibile armati solo ...

