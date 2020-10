Ghost of Tsushima: Legends terminerà la sua storia con il raid 'The Tale of Iyo' in arrivo la prossima settimana (Di venerdì 23 ottobre 2020) La storia di Ghost of Tsushima: Legends sta volgendo al termine con un nuovo raid endgame che si svolge interamente nel regno di Iyo. The Tale of Iyo è un raid in tre capitoli che richiederà quattro giocatori preparati e pronti a coordinarsi alla perfezione.The Tale of Iyo non supporterà il matchmaking, quindi i giocatori dovranno trovare il proprio gruppo al di fuori del gioco, tramite incontri online o amici della vita reale. Una volta che quattro giocatori si saranno riuniti, Sucker Punch consiglia di avere un'attrezzatura al livello KI 100 "prima di affrontare questa sfida".Questo raid si apre con una nuova serie di sfide settimanali. Alle 17 di ogni venerdì, ci saranno missioni ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladiofsta volgendo al termine con un nuovoendgame che si svolge interamente nel regno di Iyo. Theof Iyo è unin tre capitoli che richiederà quattro giocatori preparati e pronti a coordinarsi alla perfezione.Theof Iyo non supporterà il matchmaking, quindi i giocatori dovranno trovare il proprio gruppo al di fuori del gioco, tramite incontri online o amici della vita reale. Una volta che quattro giocatori si saranno riuniti, Sucker Punch consiglia di avere un'attrezzatura al livello KI 100 "prima di affrontare questa sfida".Questosi apre con una nuova serie di sfideli. Alle 17 di ogni venerdì, ci saranno missioni ...

