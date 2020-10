Fontana: no a lockdown nazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore della Lombardia garantisce: 'Con Salvini nessun litigio, anche lui è d'accordo'. Annuncia poi 5000 nuovi casi in Rebgione, di cui 1000 circa a Milano. Arrivato primo paziente in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore della Lombardia garantisce: 'Con Salvini nessun litigio, anche lui è d'accordo'. Annuncia poi 5000 nuovi casi in Rebgione, di cui 1000 circa a Milano. Arrivato primo paziente in ...

NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - repubblica : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'O riduciamo la gente che va a scuola o quella che va al lavoro: se l'impennata… - zazoomblog : Coronavirus Fontana: Situazione drammatica in Lombardia 5mila positivi in più Ma no a lockdown nazionale -… - FilomenaGallo55 : RT @formichenews: Il virus corre. Il Presidente della Campania De Luca scrive al governo invocando un nuovo lockdown, ma si scontra con la… - thecico89 : @Francesco_994 @GuidoCrosetto Le risulta che siano stati Bonaccini/Zaia/Fontana o chi preferisce lei a chiedere il… -