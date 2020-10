First Kill: prime novità sulla serie prodotta da Emma Roberts per Netflix (Di venerdì 23 ottobre 2020) First Kill è il nuovo progetto dell’attrice Emma Roberts. Si tratta di una serie young adult in chiave horror. La Roberts non è estranea a questo tipo di produzioni, avendo già preso parte a serie del genere come American Horror Story e Scream Queens. In First Kill Emma Roberts sarà la produttrice esecutiva attraverso la … L'articolo First Kill: prime novità sulla serie prodotta da Emma Roberts per Netflix Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020)è il nuovo progetto dell’attrice. Si tratta di unayoung adult in chiave horror. Lanon è estranea a questo tipo di produzioni, avendo già preso parte adel genere come American Horror Story e Scream Queens. Insarà la produttrice esecutiva attraverso la … L'articolonovitàdaper

NEG_Zone : La nuova serie TV vedrà come protagonista Juliette, una ragazza lesbica pronta ad prendere il proprio posto al tavo… - MilanoCitExpo : È in arrivo la prima serie su una vampira lesbica #DipartimentoInnovazioneTecnologia - wireditalia : Titolo: First Kill. Piattaforma: Netflix. Creatrice: V.E. Schwab. Segni particolari: un Twilight saffico, in cui un… - goldenjoe75 : È in arrivo la prima serie su una vampira lesbica - yyagamikun : ZEN -sempre in security per assicurarsi che gli uomini dell'RFA non si avvicinino a MC -first kill: JUMIN -coperto… -

Ultime Notizie dalla rete : First Kill First Kill: l'amore tra una vampira e una cacciatrice in una serie Netflix NEG Zone First Kill, arriva la serie Netflix con protagonista una vampira lesbica

È già stata soprannominata il “Twilight gay” la nuova serie Netflix che vedrà Emma Roberts produttrice degli otto episodi della prima stagione. First Kill il titolo della serie tratta dall’omonimo rac ...

Netflix adatterà First Kill, una storia d'amore tra una vampira e una cacciatrice

Il vampirismo affascina anche Netflix: la piattaforma adatterà il racconto teen a base di vampiri scritto da Victoria Schwab.

È già stata soprannominata il “Twilight gay” la nuova serie Netflix che vedrà Emma Roberts produttrice degli otto episodi della prima stagione. First Kill il titolo della serie tratta dall’omonimo rac ...Il vampirismo affascina anche Netflix: la piattaforma adatterà il racconto teen a base di vampiri scritto da Victoria Schwab.