De Luca chiama il governo: “Lockdown totale è indispensabile” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiede al governo nazionale il lockdown totale. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”. L'articolo De Luca chiama il governo: “Lockdown totale è indispensabile” proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, chiede alnazionale il lockdown. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”. L'articolo Deil: “Lockdownè indispensabile” proviene da ...

LucaSucci : Luca Monte chiama, la ministra esegue! @markorusso69 @Acidelius @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires… - dantonio_luca : RT @GemmitiMoreno: 'Si chiama nostalgia, e serve a ricordarci che per fortuna, siamo anche fragili.' - Cesare Pavese my pic. https://t.c… - theoldcarmilla : Tratto da una storia vera, mia cara amica mi racconta: -De Luca chiude le scuole -Mia sorella chiama babysitter pe… - centroasociale : RT @afrizox: Luca Marinelli che scopre di essere andato in tendenza su Twitter per il suo compleanno e che un manipolo di pazzi lo chiama… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca chiama De Luca chiama il governo: "Lockdown totale è indispensabile" anteprima24.it Incubo quarantena: ‘Chiusi in casa da un mese senza risposte e senza tutela’. Lettera a De Luca

Stampa “E’ vergognoso siamo chiusi in casa da un mese”. E’ l’inizio di una lettera inviata al presidente della Regione Campania e alle varie associazioni per denunciare quanto sta accadendo ad una fa ...

Mainetti, il regista di Jeeg Robot, alla Festa del Cinema. "I miei maestri? Leone, Monicelli e Spielberg"

Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Gabriele Mainetti, il regista romano che nel 2016 fece incetta di premi – otto David di Donatello e tre Nastri d'Argento - con la ...

Stampa “E’ vergognoso siamo chiusi in casa da un mese”. E’ l’inizio di una lettera inviata al presidente della Regione Campania e alle varie associazioni per denunciare quanto sta accadendo ad una fa ...Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Gabriele Mainetti, il regista romano che nel 2016 fece incetta di premi – otto David di Donatello e tre Nastri d'Argento - con la ...