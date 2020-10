DayDreamer, anticipazioni 24 ottobre: Sanem si scontra con una donna misteriosa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato 24 ottobre su canale 5 a partire dalle 15:00 torna l’appuntamento con DayDreamer, la serie tv turca che narra la storia d’amore tra Can e Sanem. Ma dove eravamo rimasti? Tutto riprenderà dal momento in cui Sanem avrà venduto di nascosto il suo profumo a Fabbri, in modo da far ritirare le accuse contro Can. Quest’ultimo ignaro dell’accordo stretto tra la sua fidanzata e l’imprenditore francese, continuerà ad occuparsi della campagna per la RedMode. Proprio nel corso della nuova puntata, sarà giunto il momento della presentazione della nuova campagna, mentre un nuovo personaggio farà la sua comparsa nel quartiere di Sanem, scontrandosi con la giovane Aydin. DayDreamer, trama 24 ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato 24su canale 5 a partire dalle 15:00 torna l’appuntamento con, la serie tv turca che narra la storia d’amore tra Can e. Ma dove eravamo rimasti? Tutto riprenderà dal momento in cuiavrà venduto di nascosto il suo profumo a Fabbri, in modo da far ritirare le accuse contro Can. Quest’ultimo ignaro dell’accordo stretto tra la sua fidanzata e l’imprenditore francese, continuerà ad occuparsi della campagna per la RedMode. Proprio nel corso della nuova puntata, sarà giunto il momento della presentazione della nuova campagna, mentre un nuovo personaggio farà la sua comparsa nel quartiere dindosi con la giovane Aydin., trama 24 ...

