Coronavirus, Fontana: «Se continua l'impennata di contagi possibile lockdown in Lombardia» (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l'impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso». È quanto ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda di un giornalista a Sky Tg24 in merito alla possibilità di un nuovo lockdown in Lombardia. «Quello che abbiamo fatto va nella direzione di evitare i contagi. Chiaro che bisogna controllare, monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano essere assunti provvedimenti più gravi. Per il ...

