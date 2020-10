Coronavirus, coprifuoco anche in Piemonte: “Regole più rigide” (Di venerdì 23 ottobre 2020) coprifuoco anche in Piemonte, Cirio: “l’aumento del contagio degli ultimi giorni impone regole più rigide”. Il Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, si è adeguato a Lombardia, Lazio e Campania applicando il coprifuoco. Il Piemonte chiude nel fine settimana i centri commerciali. Il presidente della Regione ha spiegato che saranno chiusi i centri commerciali non alimentari … L'articolo Coronavirus, coprifuoco anche in Piemonte: “Regole più rigide” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020)in, Cirio: “l’aumento del contagio degli ultimi giorni impone regole più rigide”. Il Presidente della regione, Alberto Cirio, si è adeguato a Lombardia, Lazio e Campania applicando il. Ilchiude nel fine settimana i centri commerciali. Il presidente della Regione ha spiegato che saranno chiusi i centri commerciali non alimentari … L'articoloin: “Regole più rigide” proviene da www.meteoweek.com.

