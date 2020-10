Brosway | il potere dei gioielli

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ancora una volta Brosway arriva dritto al punto e, con la sua nuova campagna pubblicitaria, My Way, My Brosway, invita il pubblico a esprimere la propria personalità e determinazione senza timori. Con un compagno fedele, il gioiello, che nell’ottica del brand si evolve, diventando il compagno ideale per raccontare la propria storia, il proprio essere.