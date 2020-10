Bonaccini: “La scuola continua in presenza ma siamo pronti a cambiare” (Di venerdì 23 ottobre 2020) BOLOGNA – Stefano Bonaccini non esclude una stretta anche sulle scuole, con un possibile incremento delle didattica online. “Si sta lavorando insieme per cercare di garantire più presenza a scuola possibile, ma viviamo nel mondo reale e dobbiamo essere tutti pronti a fare scelte per ridurre il contagio il più possibile”, ha detto stamane il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, intervistato a Omnibus, su La7. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) BOLOGNA – Stefano Bonaccini non esclude una stretta anche sulle scuole, con un possibile incremento delle didattica online. “Si sta lavorando insieme per cercare di garantire più presenza a scuola possibile, ma viviamo nel mondo reale e dobbiamo essere tutti pronti a fare scelte per ridurre il contagio il più possibile”, ha detto stamane il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, intervistato a Omnibus, su La7.

